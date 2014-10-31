Policía dijo que hijo del presidente de la Corte trató de huir cuando intentaban dialogar

Se pudo conocer un informe entregado a la Policía de Suba en el que el teniente coronel y dos policías narran los hechos ocurridos con el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En el informe, de no más de dos hojas, se describe lo sucedido con el joven y su novia el pasado 22 de octubre entre las 7:30 pm y 10:40 pm.

El texto indica que los uniformados llegaron a verificar el vehículo, una camioneta que se encontraba estacionada “en un punto solo, oscuro e inseguro del norte de Bogotá”.

Aseguran que tras el inicio de la inspección se percataron de que de “manera sospechosa un hombre salta de la parte trasera del vehículo a la silla del conductor de la camioneta” y que, además, dentro del vehículo oficial se encontraba una joven, que “al parecer, (estaba) realizando actos obscenos”.

En el informe, que fue entregado a la estación de Suba, también que los uniformados fueron maltratados verbal y físicamente.

“Este se abalanza sobre el patrullero Carlos Osorio y el patrullero Cepeda lanzando golpes contundentes con el fin de agredir a los policiales causándole al patrullero Carlos Osorio diferentes laceraciones en el pómulo derecho”, indican los uniformados.

Señala, además, que durante la fuerte discusión y el forcejeo con los policías el hijo del magistrado cae al suelo y se golpea su rostro antes se ser llevado a un CAI y no en su labio como lo manifiesta el joven.

Tras lo sucedió y posterior traslado del mejor al CAI indica el informe que los familiares del menor llegan al sitio en donde ya se encontraba el teniente Morales, comandante del CAI, y el mayor Carlos Castro, subcomandante de la estación de Policía en la localidad de Suba.

“En momentos en que se intentaba dialogar, el joven Luis Gabriel aborda su vehículo y emprende la huida al igual que los señores padres manifestando que nos teníamos que acoger a las consecuencias”.

Este informe, que tiene videos y testimonios, hace parte de la investigación que adelanta la dirección de la Policía Nacional.