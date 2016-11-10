Policía definió sus objetivos para el 2017 en cumbre de generales

La Policía Nacional definió su hoja de ruta institucional para el 2017, durante la Tercera Cumbre del Cuerpo de Generales, en la que participaron 25 generales y 22 coroneles.

Entre los temas trabajados para el próximo año está la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, el fortalecimiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, así como la de Turismo, y la lucha contra el crimen organizado.

Además, se definió el plan "Por una Navidad Segura y en Paz", que será dado a conocer en los próximos días y que contempla "bajar los índices de violencia producto de las riñas, contrarrestar la venta ilegal de pólvora y así evitar que los niños resulten quemados, impedir la venta de licor adulterado y fortalecer la seguridad en bancos, centros comerciales y demás puntos de concentración masiva de ciudadanos".

El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, explicó que se hizo énfasis en que todos los policías del país deben rendir cuentas a los ciudadanos en un ejercicio de transparencia.

"Todos los comandantes, tanto de direcciones, regiones, metropolitanas, departamentos, distritos, estaciones, subestaciones y CAI, tendrán que rendirle cuentas a la ciudadanía. Ese es un ejercicio de transparencia", dijo el oficial