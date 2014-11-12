Policía de Tunja investiga causas de explosión en la ciudad

Un hombre fue capturado. El hecho involucraría prestamistas 'Gota a Gota'.

El comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel Edixon Ortegón, aseguró que "hay una persona indiciada, un hombre que con información de la comunidad y testigos del hecho, fue capturado, y posteriormente conducido a la URI de la fiscalía de Tunja. Allí se van a Verificar las informaciones, confirmar si el capturado fue quien lanzó la granada, y ograr su judicialización".

La W conoció que los tres heridos que fueron trasladados a centro asistencial son integrantes de la familia que residía en ese inmueble.

"Esperamos que con algunas entrevistas que se van a realizar, algún material de un sistema integrado de seguridad, un circuito de televisión, podamos tener los suficientes materiales de prueba, a fin de esclarecer el por qué se hizo el acto violentó, e identificar a todos los responsables intelectuales y materiales", dijo el coronel.

Una de las hipótesis, indica que el ataque habría sido causado por un posible ajuste de cuentas, o una advertencia que involucraría a prestamistas de la ciudad que probablemente ejercen el llamado "gota a gota".

"La certeza de esa información está en reserva y hace parte de una investigación que se venía adelantando y que va a permitir dar públicamente una información puntual. En estos momentos tenemos varias hipótesis que preferimos guardar bajo investigación para tener resultados contundentes", concluyó.

Personal de anti explosivos trabaja para determinar qué tipo de explosivo fue lanzado contra la vivienda.