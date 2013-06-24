Policía anunció investigación por muertes en protestas campesinas en el Catatumbo

El general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, anunció que ordenó una investigación para determinar las circunstancias en la que dos personas perdieron la vida, al parecer por impactos con armas de fuego.



Según las primeras informaciones, unidades de la Fuerza Pública se enfrentaron el fin de semana con los campesinos al tratar de recuperar estos el control del aeropuerto de Ocaña, que se habían tomado, explicó uno de los portavoces de los campesinos, César Jerez.



"La gente intentó tomar el aeropuerto y el Ejército disparó con armas de fuego", dijo el portavoz de los campesinos, quien denunció que, además de los dos muertos, hay unos ocho heridos de bala.



Uno de los campesinos falleció en el hospital de Convención a donde fue trasladado desde el lugar de los enfrentamientos, a unos 40 minutos, mientras que el otro perdió la vida en el trayecto. Los campesinos muertos residían en las veredas El Caracol y Banderas, ambas del municipio de San Calixto.