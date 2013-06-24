6AM W6AM W

Actualidad

Polémica por plataforma que permitiría a la Policía interceptar redes sociales

El senador Juan Lozano, aseguró que la plataforma podría usarse para fines distintos a la legalidad. Para Jorge Enrique Robledo, del Polo, la llamada plataforma PUMA es tenebrosa.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

La Policía invertirá cerca de 100.000 millones de pesos en una plataforma que permita al Estado intervenir redes sociales, correos electrónicos, dispositivos móviles y chats en computadores.



Según se conoció, el nuevo sistema podría empezar a funcionar en 2014. La Policía aclaró que solo se pondrá en marcha por autorización de juez.



Por su parte, el senador de la U, Juan Lozano, aseguró que esa plataforma podría usarse para fines distintos a la legalidad. Para Jorge Enrique Robledo, del Polo, la llamada plataforma PUMA es “tenebrosa”.



