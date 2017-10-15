Pilotos que no se presenten a trabajar el lunes, serán llamados a procesos disciplinarios

Si a la medianoche de este lunes no han retomado sus labores, se les iniciará proceso disciplinario. Foto: Getty Images( Thot )

“Avianca recibirá a los pilotos que vienen participando en el cese ilegal de actividades, sin tomar acciones disciplinarias (...). Esta invitación a regresar a sus asignaciones se mantiene hasta mañana lunes 16 de octubre a las 24.00 horas (…) Los pilotos que no se presenten a sus funciones laborales en la fecha definida, serán llamados a los procesos disciplinarios correspondientes”, dice la carta.

A través de una carta enviada este domingo a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), Avianca hizo un llamado a los pilotos que aún continúan en cese de actividades para que vuelvan a trabajar a más tardar este lunes festivo y así evitar acciones disciplinarias en su contra.

En el comunicado Avianca reitera que se apega a las decisiones legales que han surgido dentro del proceso que se ha adelantado desde el mismo momento en el que se iniciaron las negociaciones, que terminaron sin acuerdo el 11 de septiembre.