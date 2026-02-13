Piden tumbar norma que beca sólo a los nacidos en Colombia

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que tumbe una expresión contenida en el artículo 4 de la Ley 1678 de 2013, por la cual se otorgan becas a los “colombianos de nacimiento“ que pertenezcan al "0.1 % de los mejores profesionales graduados" en instituciones de educación superior.

El Ministerio Público coincidió con las pretensiones de una demanda que indica que dicha expresión es discriminatoria con los extranjeros que han sido adoptados en nuestro país, y que restringe la igualdad de oportunidades para acceder a las ayudas económicas.



El procurador Alejandro Ordóñez recordó que en la Constitución se establece que se es colombiano por nacimiento o por adopción "por lo que argumenta que no hay diferencia entre ambos grupos en lo que se refiere al ejercicio de derechos civiles, económicos y sociales".



Además recordó que el derecho a la educación ha sido reconocido en varios tratados internacionales ratificados por Colombia y que, por esta razón, "el Estado tiene la obligación de promover y fomentar la enseñanza, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos.