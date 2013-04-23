Piden a partido Verde tomar medidas contra concejales vinculados a 'carrusel de contratos'
La congresista Ángela María Robledo denunció en La W que no ha obtenido respuesta a su petición ante el partido Verde de investigar a José Juan Rodríguez.
En diálogo con www.wradio.com.co, la congresista Ángela María Robledo, denunció que no ha obtenido respuesta a su petición ante el partido Verde de investigar al concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez, mencionado en varios medios de comunicación frente al caso del “carrusel de contratos” de la ciudad.
“Desde octubre de 2012 le pedí a Alfonso Prada (jefe del partido) que hicieran acciones para establecer la responsabilidad de los concejales denunciados”, afirmó Robledo, quien dijo que nunca tuvo respuesta de su petición formal y la Comisión Disciplinaria de la colectividad no ha analizado el caso del cabildante.
La congresista explicó que según los tiempos de los estatutos, en noviembre de 2012 debieron darle una respuesta, además, anuncio que ya instauró un drecho de petición para recibir los anexos de la investigación y sin violar el debido proceso, conocer las cartas de procedimiento.
El concejal José Juan Rodríguez junto a otros miembros de esa Corporación, fueron denunciados dentro del caso de las irregularidades en contratación entre el IDU y contratistas como Julio Gómez.
