Pese a asesinatos de reclamantes, restitución de tierras sigue en marcha
Juan Camilo Restrpo, ministro de Agricultura, sostuvo que hechos aislados como el asesinato de Iván Restrepo, no paralizarán las reclamaciones de 36.000 víctimas.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó en www.wradio.com.co a pesar de las complejidades de la política de restitución de tierras y el riesgo para algunos reclamantes, el Gobierno seguirá adelante en beneficio de 36.000 víctimas.
El ministro Restrepo lamentó la muerte del líder de restitución, Iván Darío Restrepo, asesinado en Bello (Antioquia), a lo que dijo que es un “caso aislado deplorable”, prueba de la necesidad de protección de los reclamantes.
“Estamos trabajando en microfocalización, donde fuerzas dicen que hay garantías, allí se avanza”, sostuvo el jefe de Cartera, quien explicó que los solicitudes de protección de los reclamantes son enviadas a la Unidad Nacional de Protección, donde las Fuerzas están comprometidas en proteger a las víctimas.
“Entre 250 y 300 personas han afirmado que están en riesgo”, explicó Restrepo, que ratificó el compromiso del Gobierno y del presidente Santos para finalizar un proceso que busca el resarcimiento con miles de víctimas de grupos al margen de la ley que fueron despojados de sus territorios.
El ministro Restrepo lamentó la muerte del líder de restitución, Iván Darío Restrepo, asesinado en Bello (Antioquia), a lo que dijo que es un “caso aislado deplorable”, prueba de la necesidad de protección de los reclamantes.
“Estamos trabajando en microfocalización, donde fuerzas dicen que hay garantías, allí se avanza”, sostuvo el jefe de Cartera, quien explicó que los solicitudes de protección de los reclamantes son enviadas a la Unidad Nacional de Protección, donde las Fuerzas están comprometidas en proteger a las víctimas.
“Entre 250 y 300 personas han afirmado que están en riesgo”, explicó Restrepo, que ratificó el compromiso del Gobierno y del presidente Santos para finalizar un proceso que busca el resarcimiento con miles de víctimas de grupos al margen de la ley que fueron despojados de sus territorios.