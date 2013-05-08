Paperos esperan concretar acuerdo definitivo para levantar paro
Los productores del tubérculo esperan finiquitar el diálogo con el Gobierno con un subsidio directo y para los fletes de transportes, que según ellos, los tiene en quiebra.
Luego de los bloqueos en vías de Boyacá y Cundinamarca, y los fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, el gremio papero espera que con el acuerdo parcial establecido en la noche del martes siete de mayo, puedan llegar a una solución definitiva con el Gobierno para levantar el paro.
El líder del sector, Héctor Centeno, afirmó en www.wradio.com.co que aún falta por dialogar temas en torno a mejorar la productividad y la implementación de subsidios directos, en un llamado a la igualdad, luego de los beneficios logrados por el gremio cafetero durante el paro realizado a principios de 2013.
“Tenemos la palabra de levantar parcialmente el paro, lo que no podemos es levantar el ánimo de los compañeros, por la represión tan fuerte”, sostuvo el líder de los productores del tubérculo, quien explicó que otro de los puntos que falta por tratar, es el alto flete para transportar el producto a los centros de abasto en el país.
Centeno dijo que esperan acordar unos puntos dentro del gremio para presnetar una propuesta “seria y viable” para beneficiar a miles de campesinos que dependen de las ventas de la papa, un producto que en vez de ser exportado, suministra los mercados internos.
“Estamos en quiebra y queremos que el Estado nos responda con algún subsidio”, sostuvo el líder gremial.
El líder del sector, Héctor Centeno, afirmó en www.wradio.com.co que aún falta por dialogar temas en torno a mejorar la productividad y la implementación de subsidios directos, en un llamado a la igualdad, luego de los beneficios logrados por el gremio cafetero durante el paro realizado a principios de 2013.
“Tenemos la palabra de levantar parcialmente el paro, lo que no podemos es levantar el ánimo de los compañeros, por la represión tan fuerte”, sostuvo el líder de los productores del tubérculo, quien explicó que otro de los puntos que falta por tratar, es el alto flete para transportar el producto a los centros de abasto en el país.
Centeno dijo que esperan acordar unos puntos dentro del gremio para presnetar una propuesta “seria y viable” para beneficiar a miles de campesinos que dependen de las ventas de la papa, un producto que en vez de ser exportado, suministra los mercados internos.
“Estamos en quiebra y queremos que el Estado nos responda con algún subsidio”, sostuvo el líder gremial.