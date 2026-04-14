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“Hungría no será aliada de Putin”: investigador Pawel Zerka tras cambio de primer ministro

El líder opositor Péter Magyar fue elegido primer ministro de Hungría, derrotando en las elecciones Viktor Orbán, para sorpresa de miles de personas. A propósito, Pawel Zerka, investigador principal del European Council on Foreign Relations, habló con 6AM W y explicó los cambios que tendrá ese país en su política interior y exterior.

Vea aquí: Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar contra Orbán

“Todos esperamos que bajo un nuevo primer ministro Hungría se comporte de una manera más aliada con Europa. Eso no quiere decir que ahora será un adversario de Rusia, no puede permitírselo por el petróleo o gas ruso”, indicó.

No obstante, aclaró que con este cambio político Hungría “no será un aliado de Putin”.

Respecto a Péter Magyar, señaló que ganó las elecciones con el apoyo de los votantes del centro del espectro político.

“Eso quiere decir que él representa un cambio y la gente espera que luche contra la corrupción (…). Él viene de la derecha y es posible que no pueda ser muy liberal”, dijo.

Destacó también que con la llegada de Magyar al poder hay bastantes expectativas en la sociedad para retornar al Estado de Derecho.

“Hungría es un país extremo en donde ganar las elecciones es un reto, pero fue lo más fácil, en comparación a lo que le queda al nuevo primer ministro: se encontrará con bloqueo de las instituciones dominadas por Orbán”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: