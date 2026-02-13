Otro sector en paro dice que no desbloqueará la vía Panamericana en el Cauca

Otro sector en paro dice que no desbloquearan la Vía Panamericana en el Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

Aún sigue siendo incierto el desbloqueo de la vía Panamericana en el departamento del Cauca, debido a que comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos congregados en la cumbre agraria no aceptaron los acuerdos de Gobierno Nacional alcanzados anoche en la María Piendamó.

En su momento, Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- firmaron un preacuerdo, en el que se dejaba claro que este jueves 9 de junio, en horas de la mañana, comenzaba el tránsito normal sobre esta importante vía, luego de que se terminaran los trabajos de limpieza de la misma.

Así las cosas, horas después por medio de un comunicado prensa, las comunidades de la Minga Nacional en el Cauca dieron a conocer que no desbloquearían la vía Panamericana, sosteniendo según ellos, que los acuerdos firmados eran solamente con otro sector y no con los representantes de la Cumbre Agraria.

Denunciaron además, que los delegados del gobierno nacional no se han sentado a dialogar con ellos, y que también se conoce de la supuesta intervención de la Fuerza Pública para lograr despejar la vía Panamericana, que completa 10 días bloqueada.