Opínometro: 61,2% considera que Cambio Radical debe asumir responsabilidad en tema Oneida
El Opínometro de Datexco para La W y El Tiempo reveló que el 59,4% de los encuestados creen que nulidad de elección de Oneida Pinto no ayudará a solucionar la crisis de La Guajira.
El Consejo de Estado, declaró la nulidad de la elección de Oneida Pinto como Gobernadora del departamento de La Guajira ¿Cree usted que la nulidad de esta elección ayudará a solucionar la crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento?
Sí 23,0%
No 59,4%
No sabe 16,0%
No responde 1,6%
Con la reciente destitución de Oneida Pinto ¿Cree usted que Los directivos de Cambio Radical deben asumir su responsabilidad por aceptar la candidatura de ella a la gobernación de La Guajira?
Sí 61,2%
No 17,6%
No sabe 19,7%
No responde 1,5%
¿Cree usted que el país está preparado o no para enfrentar un fenómeno de la Niña?
Sí 5,9%
No 89,2%
No sabe 4,8%
No responde 0,1%