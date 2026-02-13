Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Opínometro: 61,2% considera que Cambio Radical debe asumir responsabilidad en tema Oneida

El Opínometro de Datexco para La W y El Tiempo reveló que el 59,4% de los encuestados creen que nulidad de elección de Oneida Pinto no ayudará a solucionar la crisis de La Guajira.

Opínometro. Foto: La W / Datexco(Thot)

Opínometro. Foto: La W / Datexco

Caracol Radio

El Consejo de Estado, declaró la nulidad de la elección de Oneida Pinto como Gobernadora del departamento de La Guajira ¿Cree usted que la nulidad de esta elección ayudará a solucionar la crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento?

Sí 23,0%
No 59,4%
No sabe 16,0%
No responde 1,6%

Con la reciente destitución de Oneida Pinto ¿Cree usted que Los directivos de Cambio Radical deben asumir su responsabilidad por aceptar la candidatura de ella a la gobernación de La Guajira?

Sí 61,2%
No 17,6%
No sabe 19,7%
No responde 1,5%

¿Cree usted que el país está preparado o no para enfrentar un fenómeno de la Niña?

Sí 5,9%
No 89,2%
No sabe 4,8%
No responde 0,1%

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir