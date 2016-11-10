Opinómetro: 53,4% cree que relación con EE.UU. se verá afectada por elección de Trump

Ayer (martes) Donald Trump fue elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, ¿A usted le sorprendió o no el triunfo de Trump?

Si le sorprendió 57,6%

No le sorprendió 34,3%

No sabe 5,1%

No responde 3,0%

En su concepto ¿Cree usted que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se afectarán o no con la elección de Donald Trump?

Si se afectarán 53,4%

No se afectarán 20,5%

No sabe 26,1%