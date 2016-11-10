Opinómetro: 53,4% cree que relación con EE.UU. se verá afectada por elección de Trump
Los resultados del más reciente Opinómetro de Datexco para La W y El Tiempo revelaron que el 57,6% de los encuestados sí los sorprendió la elección de Donald Trump.
Ayer (martes) Donald Trump fue elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, ¿A usted le sorprendió o no el triunfo de Trump?
Si le sorprendió 57,6%
No le sorprendió 34,3%
No sabe 5,1%
No responde 3,0%
En su concepto ¿Cree usted que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se afectarán o no con la elección de Donald Trump?
Si se afectarán 53,4%
No se afectarán 20,5%
No sabe 26,1%