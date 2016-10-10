ONU solicita al Consejo de Seguridad continuar con misión de verificación en Colombia

El jefe de la misión de verificación del cese al fuego bilateral de la ONU, Jean Arnault, dio a conocer que la misión en Colombia solicitó al Consejo de Seguridad de Nueva York la aprobación para continuar con la misión de cese bilateral al fuego. Esto mientras concluye otro capítulo en los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

La ONU reafirmó al más alto nivel el firme compromiso con el cese al fuego y de hostilidades, e iniciar sin demora el diseño de un nuevo concepto de separación de fuerzas que garantice no solo la seguridad a todos los combatientes sino también la tranquilidad de las comunidades en los territorios.

“Sobre la base de este nuevo diseño, la Fuerza Pública y de las Farc tomarán una serie de medidas de redespliegue de sus fuerzas que minimicen la posibilidad de encuentros armados y constituya un puente entre el dispositivo actual y la plena implementación del acuerdo de cese al fuego definitivo y dejación de armas, que esperamos se concrete lo más pronto posible”, dijo el jefe de la misión.

El alto funcionario también se pronunció frente a la victoria del “No” en el plebiscito: “Noto que el desafío no hubiera sido tan distinto si el “Sí” hubiera prevalecido con el mismo margen que dio la victoria del “No”. No hubiera disminuido la necesidad de un consenso nacional en torno al acuerdo final de paz”.

Adicionalmente, Arnault advirtió que para garantizar la tranquilidad a la comunidad colombiana es importante aumentar el número de observadores internacionales.