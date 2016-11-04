ONU se queda indefinidamente para continuar monitoreo y verificación de cese al fuego

La Misión de la ONU en Colombia ofreció rueda de prensa sobre el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Foto: Colprensa - Luisa González( Thot )

Son 152 observadores de la ONU y 300 guerrilleros integrarán los que integrarán el equipo de Monitoreo.

El general Javier Pérez Aquino, jefe de Observadores Internacionales de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, dijo que el compromiso que existe entre las partes “es muy grande” y que “hay esperanzas de que llegue a buen puerto”.

Por su parte, Marco León Calarcá, delegado de las Farc-EP, aseguró que no quieren más muertos por la guerra y que son 300 guerrilleros los que integrarán el Mecanismo de Monitoreo del cese al fuego.

Finalmente, el contralmirante Orlando Romero Reyes, delegado del Gobierno Nacional, dijo que el Gobierno sigue comprometido a que se cumplan los acuerdos.