ONU resalta labor de Colombia en su lucha contra la trata de personas

Mediante un comunicado, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia reconoció y reiteró su apoyo al Gobierno Nacional para combatir la trata de personas, la oficina resaltó el trabajo de Colombia por velar por los derechos de la población vulnerable en el territorio nacional.

El Sistema hizo mención especial a la Fiscalía, Migración Colombia y a la fuerza pública por su trabajo en la liberación de 49 mujeres víctimas de explotación sexual, 23 de ellas venezolanas en tres establecimientos de Cartagena, y por el proceso de captura de La Madame, cabeza de una red de explotación sexual de menores.