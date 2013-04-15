Nuevo gobernador del Huila promete inversión en el agro y en seguridad
Carlos Iriarte aseguró en La W que hará política de seguridad que incluya redes de información, además anunció inversión en tecnología y herramientas para la fuerza pública.
En diálogo con www.wradio.com.co, el gobernador electo del Huila, Carlos Iriarte, afirmó que el problema de seguridad en el departamento “está localizado en las ciudades”, por lo que pedirá ayuda a la comunidad para combatir este problema.
Iriarte aseguró que hará política pública de seguridad ciudadana “que incluya redes de información”, además anunció inversión en tecnología y herramientas para la fuerza pública.
También dijo que impulsará planes de desarme ciudadano.
De igual forma, anunció inversión en el campo para poder superar el problema agropecuario y el sector productivo. Indicó que esta inversión se debe hacer con el apoyo del Gobierno Nacional.
Iriarte aseguró que hará política pública de seguridad ciudadana “que incluya redes de información”, además anunció inversión en tecnología y herramientas para la fuerza pública.
También dijo que impulsará planes de desarme ciudadano.
De igual forma, anunció inversión en el campo para poder superar el problema agropecuario y el sector productivo. Indicó que esta inversión se debe hacer con el apoyo del Gobierno Nacional.