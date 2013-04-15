6AM W6AM W

Nuevo gobernador del Huila promete inversión en el agro y en seguridad

Carlos Iriarte aseguró en La W que hará política de seguridad que incluya redes de información, además anunció inversión en tecnología y herramientas para la fuerza pública.

Foto: El Tiempo.

Foto: El Tiempo.(Thot)

En diálogo con www.wradio.com.co, el gobernador electo del Huila, Carlos Iriarte, afirmó que el problema de seguridad en el departamento “está localizado en las ciudades”, por lo que pedirá ayuda a la comunidad para combatir este problema.

Iriarte aseguró que hará política pública de seguridad ciudadana “que incluya redes de información”, además anunció inversión en tecnología y herramientas para la fuerza pública.

También dijo que impulsará planes de desarme ciudadano.

De igual forma, anunció inversión en el campo para poder superar el problema agropecuario y el sector productivo. Indicó que esta inversión se debe hacer con el apoyo del Gobierno Nacional.

 

