Nuevamente, se designó tercer árbitro para Tribunal de Arbitramento entre Avianca y Acdac

Tribunal de Arbitramento entre Acdac y Avianca ya tiene tercer árbitro. Foto: Colprensa( Thot )

Como lo había anunciado el Gobierno, este martes se escogió por sorteo el tercer árbitro que conformará el Tribunal de Arbitramento que convocó el Ministerio del Trabajo para dar soluciones a puntos económicos del pliego de peticiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, en medio de la huelga que realizan en contra de Avianca.

Luego de la renuncia irrevocable de la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, como tercera árbitra que había sido designada de mutuo acuerdo por los árbitros de Avianca y la Acdac, se escogió a través de sorteo al abogado Jaime Pinzón Quintero.

El nuevo abogado designado tendrá 48 horas posteriores a la comunicación para su posesión.

Con este nombramiento, se espera por fin poner en funcionamiento dicho tribunal, que aunque fue convocado hace más de 20 días, no ha podido entrar en sesión por las constantes renuncias de los árbitros que lo conforman.