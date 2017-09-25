Nueva jornada de negociaciones entre la Acdac y Avianca termina sin acuerdos concretos

Se cumplió una nueva jornada en la mesa de diálogos en la que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles junto con Avianca, acompañados por el Ministerio del Trabajo, trataron de lograr un acuerdo concreto que ayudará a terminar la huelga que más de 700 pilotos empezaron, sin embargo, esta nueva reunión terminó sin un acuerdo.

Ante el escenario en que las directivas de la aerolínea decidieron demandar la protesta que se viene realizando hace casi una semana, la ministra de la cartera del trabajo, Griselda Restrepo, se siguió mostrando aún optimista de alcanzar alguna solución pronto, admitiendo que los tiempos de la mesa se están acabando, pero respetando las nuevas instancias que las partes negociadores quieren abordar.

En cuanto a las propuestas que se han puesto sobre la mesa de diálogos, estas se mantienen en total reserva por todas las partes que están dentro de las negociaciones. Se espera que las reuniones entre la Acdac y Avianca continúen este martes desde horas de la mañana en compañía del gobierno.