Notarios no podrán efectuar un 'matrimonio' entre parejas del mismo sexo: Superintendencia
El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, afirmó en La W que después del 20 de julio de 2013, los funcionarios no podrán casar parejas gay, y tampoco ser sancionados.
En diálogo con www.wradio.com.co, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, descartó que después del 20 de julio de 2013 los notarios puedan avalar un matrimonio entre parejas del mismo sexo, en respuesta a las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que podrían haber sanciones por estas ceremonias.
Según Vélez, al hundirse el proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, queda en pie la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a cumplir un “vínculo contractual solemne”, por tanto, los notarios no casarán a estas parejas y así no se podrán dar sanciones disciplinarias u objetar por conciencia a negarse al procedimiento.
“Estamos trabajando en aclarar los alcances del vinculo”, indicó el superintendente, quien anunció una trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, congresistas, la iglesia, expertos constitucionalistas de familia y demás instituciones asociadas al tema, para delimitar las instrucciones para los notarios.
Frente al tema de inhabilidades y compatibilidades, el funcionario mencionó que no habrá adopción de menores entre parejas del mismo sexo, pero tendrán garantías en temas patrimoniales, de salud, entre otros.
Por último, Vélez afirmó que ni la Superintendencia de Notariado y Registro, ni a la Corte Constitucional les cabe la obligación de legislar, por tanto, no se darán decisiones en torno a establecer el matrimonio igualitario como figura válida.
