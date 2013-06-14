Noemí Sanín denuncia que 49% de constructora del canal de Nicaragua es del gobierno Chino
La W conoció que el gobierno colombiano rechaza las acusaciones de la excanciller y que teme la reacción en la Corte de La Haya.
La ex canciller de Colombia, Noemí Sanín, denunció en www.wradio.com.co que el 49% del capital de la empresa que construiría el Gran Canal en Nicaragua, pertenece al gobierno de la China.
Según la excandidata presidencial, la juez china de la Corte de La Haya, Xue Hanqin, obró de forma irregular pues fue durante cinco años fue colega del embajador del país centroamericano ante La Haya, Carlos Argüello, además, fue embajadora económica para el sudeste asiático, por lo que “conocía de memoria”, los planes del canal.
“La juez tenía la obligación de comentarle al presidente de la Corte de que conocía estos hechos”, afirmó Sanín, que calificó el fallo de la CIJ como “amañado y planeado” porque al cuestionar la participación del país asiático, el encargado de Negocios de la embajada en Colombia, Yi Sun, defendió la decisión.
Sanín expresó que se pudo haber intervenido en la decisión de los demás jueces, pues la construcción de un canal interoceánico es un negocio bastante grande y fructuoso de llegar a buen término.
Por otro lado, el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Manuel Coronel, advirtió que no se conoce si el canal utilizará el territorio marítimo en disputa con Colombia, porque hasta ahora se encuentra en su fase de estudios técnicos.
A su vez, Sanín respondió ante la revelación de La W sobre el desacuerdo con sus acusaciones contra la CIJ, a lo que la excanciller dijo que más allá de los intereses personales y “a mí me importa es Colombia”.
