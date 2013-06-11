No podemos dejar la dirección de una cárcel a cualquiera: Minjusticia
La ministra Correa dijo que en el Ministerio "creen" que debe haber una carrera penitenciaria seria para poder escoger a las personas que vayan a dirigir una cárcel.
Sobre la contratación directa propuesta en la reforma al Código Penitenciario, la ministra explicó que esa “norma” es para la contratación directa para la construcción de nuevos centros de reclusión o ampliación de los cupos.
“Esto no involucra nada distinto a construcción. Cualquiera no puede acceder a documentos, esta reserva es nivel nacional”, indicó.
