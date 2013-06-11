6AM W6AM W

No podemos dejar la dirección de una cárcel a cualquiera: Minjusticia

La ministra Correa dijo que en el Ministerio "creen" que debe haber una carrera penitenciaria seria para poder escoger a las personas que vayan a dirigir una cárcel.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa expresó “No podemos dejar la dirección de una cárcel a cualquiera".

Sobre la contratación directa propuesta en la reforma al Código Penitenciario, la ministra explicó que esa “norma” es para la contratación directa para la construcción de nuevos centros de reclusión o ampliación de los cupos.

“Esto no involucra nada distinto a construcción. Cualquiera no puede acceder a documentos, esta reserva es nivel nacional”, indicó.

