No podemos dejar la dirección de una cárcel a cualquiera: Minjusticia

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa expresó “No podemos dejar la dirección de una cárcel a cualquiera".



Sobre la contratación directa propuesta en la reforma al Código Penitenciario, la ministra explicó que esa “norma” es para la contratación directa para la construcción de nuevos centros de reclusión o ampliación de los cupos.



“Esto no involucra nada distinto a construcción. Cualquiera no puede acceder a documentos, esta reserva es nivel nacional”, indicó.