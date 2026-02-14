“No pensé que me fueran a dar la beca”: joven beneficiaría de 'Vamos pa’ lante'

Una de las jóvenes beneficiarías del programa ‘Vamos pa’ Lante’, un incentivo que busca ayudar a los estudiantes que tendrían en riesgo la continuidad de sus carreras universitarias por falta de recursos, habló en W Radio acerca de cómo le cambió la vida por la COVID-19 y cómo buscó apoyo para continuar sus estudios.

“Llegó la pandemia y mi padre se quedó sin trabajo, así que no nos alcanzaba para lo suficiente. Tuvimos que sentarnos y mirar cómo invertir el dinero. Mi madre, que es oyente fiel de la W, me comentó de este beneficio, pero yo comencé a sacar excusas y días antes que se acabara la convocatoria le escribí a todo el mundo para saber que había qué hacer y me comunican que me dan la beca”, comentó.



La estudiante acotó que, una vez le dijo su mamá sobre este beneficio no creyó que pudiera aspirar: “Yo no creía por terquedad, por lo que aparezco registrado como estrato seis y pensé que por eso no nos ayudarían. Yo creía que se las entregaban solo a poblaciones vulnerables”.