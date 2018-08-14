No justificaremos el terrorismo o el crimen como medio de acción política: Mindefensa. Foto: Ministerio de Defensa( Thot )

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró durante su posesión que el gobierno de Iván Duque no será de "ambigüedades" y tampoco justificará el "terrorismo o el crimen como medio de acción política en la democracia".

Botero también sentenció que los miembros de grupos armados organizados como el Clan del Golfo deberán desmovilizarse individualmente, lo que genera interrogantes sobre el sometimiento colectivo que planteó el gobierno saliente.

"La orden es la desmovilización o entrega individual, sino su captura o en última instancia. Ojalá no sea necesario, su neutralización", dijo Mindefensa.

Botero además destacó que las disidencias de las Farc se están expandiendo. “Los Grupos Armados Organizados son hoy una amenaza de alta gravedad, las disidencias de las Farc están más extendidas de lo que se decía y en proceso de crecimiento. Muchos territorios dejados por estructuras de esa guerrilla han sido llenados por disidencias y otras estructuras criminales", expresó.

Frente a la lucha contra el narcotráfico, el ministro dijo que las 209 mil hectáreas de cultivos de coca, que reporta el Departamento de Estado, serán reducidas.

"Perseguiremos a quienes promuevan el cultivo y compra de pasta de coca y clorhidrato de cocaína. Será prioridad desarticular amenazas armadas", agregó.