No hay ninguna indiferencia o apatía frente al asesinato de excombatientes: Emilio Archila
El consejero presidencial aseguró que Colombia seguirá trabajando con EE.UU. para implementar efectivamente el acuerdo de paz.
En diálogo con W Radio, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, respondió a las preocupaciones de la ONU por el asesinato de 252 excombatientes de las Farc desde que se firmó el acuerdo de paz.
En contexto:
Archila advirtió que en más del 75% de esos homicidios los responsables han sido grupos de narcotraficantes, las narcodisidencias, el ELN, el Clan del Golfo.
Igualmente informó que en un solo caso han estado involucrados agentes del Estado.
“No hay ninguna indiferencia o apatía frente a estas circunstancias para que pueda haber ningún paralelo con la Unión Patriótica”, dijo.
Además, aseguró que en Colombia hay un policía por 500 colombianos, mientras que hay un uniformado por 16 excombatientes.
Sin embargo, pese a los esfuerzos, el consejero anunció que irá personalmente a los territorios para evaluar las particularidades de las amenazas contra los desmovilizados.
En cuanto a la petición a la ONU para que vigile las sanciones de la JEP, el consejero aclaró que no se trata de una desconfianza del Gobierno hacia el sistema de justicia transicional, sino que es un refuerzo para que cada sanción tenga los elementos de justicia, verdad reparación y no repetición.