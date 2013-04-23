No habrá una paz a la brava: Humberto de la Calle

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que llegaron a La Habana, donde dialogan con las Farc, con el objetivo de “tomar decisiones”:



“Queremos resultados. Es la instrucción que hemos recibido del Presidente Santos quién, permanentemente, evalúa la marcha de las conversaciones”, sostuvo De la Calle.



Este octavo ciclo de diálogo ha sido aplazado en dos ocasiones, pues iba a ser retomado en primer lugar el 2 de abril y luego en la tercera semana de este mes, hasta que lo fijaron para mañana, 23 de abril.



El jefe negociador aseguró que el Gobierno ha sido claro con las Farc y que por eso el proceso “no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo”.



Además, aclaró que los negociadores del Gobierno conocen bien sus límites, los cuales no van a traspasar. Por eso dijo que “esta no será una paz a cualquier costo”



“Quisiera recordarles a los colombianos que aquí en La Habana no estamos negociando el modelo económico ni la doctrina militar, entre otros temas planteados por las Farc. Estamos claros en el respeto a la inversión extranjera y la propiedad privada”, recalcó el exvicepresidente De la Calle.



Y agregó: “No habrá una paz a la brava. No hay espacio para una paz contra la voluntad de los ciudadanos”.