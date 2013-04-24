Icbf suspende por 6 meses licencia de funcionamiento de la Fundación Pisingos

La decisión se toma por los malos manejos administrativos de su anterior director ejecutivo y por las dificultades financieras por las que atraviesa la Fundación.perteneciente al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, entidad sin ánimo de lucro, fundada en Mayo de 1968, con Licencias de Funcionamiento en las modalidades de Adopción y Protección.En diálogo conel, explicó que luego de varias visitas determinaron suspender la licencia de adopción y protección.“No puede prestar los servicios”, señaló Molano, quien aseguró que el Icbf debe garantizar que los niños y niñas tengan las mejores posibilidades de protección.