Niegan suspensión de la resolución que autorizó la mesa de La Habana

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la Resolución de 2012, por medio de la cual se autorizó la instalación de la mesa de negociaciones de la Habana con las Farc.

La magistrada María Elizabet García estudió los argumentos y encontró que no existe una violación de la Constitución Política, por cuanto el demandante, Tomás Oñate, se limitó a transcribir en su petición apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por las Farc y el Eln.

“En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley… y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil”, indica el Auto que resolvió la medida cautelar.

Oñate demandó la resolución al considerar que no se ha cumplido con el mantenimiento del orden público y la obtención de la paz, y que debe incluirse a otros actores armados.

La audiencia inicial del proceso fue fijada para el próximo 7 de julio y deberán comparecer el demandante, el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.