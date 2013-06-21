Nariño: región que concentra grandes actividades de narcotráfico en Colombia

En el marco de la gira W que se realiza esta semana en Nariño, el comandante del Batallón Boyacá del Ejército de este departamento, Luis Emilio Cardozo precisó que por su geografía, esta zona del país tiene condiciones que organizaciones terroristas aprovechan para concentrar actividades de narcotráfico.



“En el departamento hay concentración de cultivo ilícito, el 20% de los cultivos de coca sembrados en Colombia, están en Nariño”, dijo el Comandante quien también se refirió a la relación que existe entre el narcotráfico y la violencia.



De otro lado, Cardozo también enfatizó en las medidas que ha tomado el Ejército para solucionar esta problemática, “el Ejército colombiano ha organizado un plan de campaña con la ‘Fuerza de Tarea Pegaso’, con tres brigadas móviles, donde hemos hecho fuertes golpes a estos grupos armados” (…) “Gracias a esto, hemos podido recuperar en buena parte esa tranquilidad en la zona”.



Uno de los grandes golpes realizado por el Ejército en esta zona del país, es el de alias Caliche, quien llevaba más de 25 años delinquiendo en la guerrilla de las Farc, “Era cabecilla de la columna Jacobo Arenas de las Farc, el venia a Nariño hacer reentrenamiento en la parte táctica del terrorismo y hacer trabajo político de organización de masas y afortunadamente tuvimos la neutralización de este terrorista”.



Bandas criminales:



El Comandante también se refirió al tema de las Bacrim, “hemos hecho un trabajo importante en integración de capacidades de las diferentes organizaciones, un ejemplo de ello, son los 'Rastrojos Rocas del Sur' que sembraban terror en el municipio de Policarpa”.



Según Cardozo, también se realizó trabajo integrado con la Policía y con el CTI de la Fiscalía para golpear duro las finanzas de esta estructura que había encontrado en Nariño un sitio para delinquir, “esa organización fue desmantelada al 100 por ciento”, indicó.

