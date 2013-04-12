Mintransporte presenta nueva licencia de conducción

El Ministerio de Transporte informó que a partir del próximo 15 de julio las personas que vayan a tramitar su licencia de conducción por primera vez o renueven la que poseen obtendrán un nuevo documento.



La nueva licencia tiene como número único el documento de identidad del conductor, lo cual permitirá un mayor control y agilizará los procesos de consulta en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



A diferencia del formato anterior, el del nuevo documento tendrá mayor información del conductor, una lámina base con altos niveles de seguridad y está relaminada con cinta holográfica, como las actuales cédulas de ciudadanía, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y prevenir la falsificación.



