6AM W6AM W

Actualidad

Mintransporte presenta nueva licencia de conducción

Las personas que tengan más de una licencia, por ejemplo de moto y carro, ya no necesitarán una para cada vehículo.

Foto: Ministerio de Transporte

Foto: Ministerio de Transporte(Thot)

El Ministerio de Transporte informó que a partir del próximo 15 de julio las personas que vayan a tramitar su licencia de conducción por primera vez o renueven la que poseen obtendrán un nuevo documento.

La nueva licencia tiene como número único el documento de identidad del conductor, lo cual permitirá un mayor control y agilizará los procesos de consulta en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

A diferencia del formato anterior, el del nuevo documento tendrá mayor información del conductor, una lámina base con altos niveles de seguridad y está relaminada con cinta holográfica, como las actuales cédulas de ciudadanía, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y prevenir la falsificación.

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad