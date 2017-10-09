Mintrabajo hizo un llamado a Avianca a no pensar en despedir pilotos de la Acdac

Luego de conocerse que el Tribunal Superior de Bogotá falló como ilegal la huelga que desde hace 20 días vienen desarrollando pilotos afiliados a la Acdac contra Avianca, el Ministerio del Trabajo se pronunció manifestando que si en la segunda instancia se ratifica la decisión tomada por el tribunal, espera que Avianca no tenga como prioridad despedir los pilotos que han participado de la huelga, así lo hizo saber la ministra de la cartera laboral, Griselda Restrepo.

Dentro de su intervención, el Gobierno expresó que el fallo establece también que Avianca pida permiso al Ministerio del Trabajo para que pueda hacer los despidos de los pilotos que han participado dentro de la huelga.

Y ante el escenario, la ministra Griselda Restrepo manifestó que se mantiene también un llamado para que ambas partes, tanto pilotos como empresa, decidan volver a sentarse a una mesa de diálogos antes de tomar decisiones de despidos y demás, para terminar de negociar puntos que puedan dejar conforme a ambas partes y que no sigan afectando a los viajeros.