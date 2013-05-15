Minjusticia y representante Guerrero aprueban nuevo centro penitenciario en Sucre

El pasado martes, el representante a la cámara Nicolás Guerrero Montaño y la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, realizaron un encuentro en el que se decidió llevar a cabo la construcción de una nueva planta física con capacidad para 800 internos en el departamento de Sucre.



Esta decisión se tomó luego de que el Congresista expusiera la difícil situación por la que atraviesa el sistema penitenciario en esta zona del país, por la sobrepoblación de internos y las condiciones deficientes en que deben subsistir.



Guerrero señaló que “hará un seguimiento riguroso a todo el proceso para la construcción del nuevo centro penitenciario, así como su puesta en marcha y funcionamiento en los tiempos que se tienen previstos”.



La construcción de las nuevas instalaciones carcelarias alcanzará una cifra de 45.000 millones de pesos y se ejecutara entre los años 2014 y 2015.

