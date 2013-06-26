Ministros de Defensa de Colombia y Francia analizan puntos de cooperación en seguridad

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se reunió con su homólogo de Francia, Jean Yves Le Drian, para tratar asuntos que permitan ampliar la cooperación en materia de seguridad entre los dos países.



Los dos funcionarios revisaron, además, mecanismos que puedan ser replicados por las dos naciones para fortalecer sus herramientas frente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.



Colombia y Francia mantienen una estrecha relación de cooperación en la lucha contra las mafias del narcotráfico y el crimen transnacional.

