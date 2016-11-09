Ministro de Hacienda se compromete a mantener negociaciones del Plan Paz con EE.UU

Según el jefe de la cartera de Hacienda, la elección de Donald Trump como nuevo presidencia de Estados Unidos no tiene por qué afectar el Plan Paz Colombia y el Tratado de Libre Comercio con ese país.



Cárdenas aseguró que las buenas relaciones con el país norteamericano han sido bipartidistas, lo que significa que no tendrán interferencia en la continuidad de estas políticas bilaterales.



Explicó que la negociación del TLC se realizó en un gobierno Republicano, con la administración del presidente George Bush y se aprobó en el gobierno del presidente Barack Obama que es demócrata.



De otro lado, destacó la estabilidad que tuvo el mercado cambiario colombiano al cerrar el dólar la jornada a $3.003, tras las elecciones de Estados Unidos y aseguró que esto demuestra la solidez de la economía colombiana.



A pesar de que el peso colombiano alcanzó a caer 2.87% durante la jornada de hoy, para el ministro Cárdenas fue tranquilizante que el efecto devaluacionaista que se sintió en las monedas de los países emergentes y la caída en las bolsas del mundo no golpeara de manera contundente el mercado en Colombia.