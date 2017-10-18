Ministra de trabajo pide a Avianca entablar nuevo diálogo con pilotos

Pese al ultimátum dado por Avianca y la decisión de los pilotos de Acdac de mantener la huelga que cumpla más de 28 días, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró desde Cúcuta que las partes deben sentarse de nuevo a la mesa para salir del conflicto.

"La invitación es para que se sienten a la mesa para poder levantar el paro y lo que hoy está determinado por el tribunal de Cundinamarca como una huelga ilegal y esperamos el pronunciamiento de la corte e invitamos a Avianca para que también ceda".

"En la medida en que podamos salir de este conflicto sin dejar heridas en el uno y en el otro. A pesar de las pérdidas, hemos avanzado porque indiscutiblemente el país ha aprendido de esto".

"Hoy tenemos claro que el servicio aéreo es esencial y yo como ministra de Trabajo le pido y le exijo a las partes le den el servicio a los Colombianos".

"Nosotros seguimos diciendo que se debe esperar y a no dejar heridos en esta confrontación a pesar de las pérdidas", señaló la ministra.