13 feb 2026 Actualizado 09:28

Mindefensa pide no tramitar proyecto que regula sector de vigilancia y seguridad privada

Según el ministro Luis Carlos Villegas, es inconveniente que se prohíba la inversión extranjera en este sector.

Luis Carlos Villegas. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solicitó este martes a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes no dar trámite al proyecto de ley que regula el sector de vigilancia y seguridad privada en el país, presentado por el Partido de la U. 

Según el ministro, algunas disposiciones de esta iniciativa "afectan directamente la inversión extranjera y los principios de reciprocidad, no discriminación y trato nacional, y por lo tanto con alta dosis de inconveniencia nacional". 

Villegas criticó el artículo 4 de este proyecto, que prohíbe la inversión extranjera en todo tipo societario, pues dice que el "sector económico de seguridad y vigilancia privada se ha caracterizado por la participación de actores extranjeros que lo han fortalecido y han promovido la libre competencia". 

Además, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que este proyecto confunde los conceptos de Vigilancia y Seguridad Privada con el de Defensa y Seguridad Nacional, "que no son equiparables y donde la prohibición a la inversión extranjera que se propone por parte del Congreso de la República evidenciaría un claro retroceso en la política pública de protección a la libre competencia económica y en los avances obtenidos en materia de inversión frente al PIB". 

