Mindefensa atribuyó a las Farc emboscada al Inpec

El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el ataque el ataque contra guardianes del Inpec que dejó cinco muertos, entre ellos un recluso, lo perpetró un frente de las Farc.



Pinzón afirmó que "las primeras averiguaciones indican que el frente tercero de las Farc llegó hasta el sitio, emboscó a este grupo de funcionarios del Inpec y los asesinó".



Los funcionarios del Inpec y el recluso murieron en un ataque perpetrado contra la camioneta en la que se movilizaba un grupo formado por cinco guardianes y tres reclusos, que habían partido de la cárcel El Conduy, en la localidad de Florencia, y se dirigían hacia San Vicente del Caguán, donde los presos tenían una audiencia.