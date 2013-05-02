Mindefensa anuncia investigación por atentado contra periodista de Semana
Juan Carlos Pinzón anunció que ordenó al director de la Policía Nacional adelantar las investigaciones pertinentes por el atentado. Indicó que se deben encontrar los culpables.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció en www.wradio.com.co que ordenó al director de la Policía Nacional adelantar las investigaciones pertinentes por el atentado al periodista Ricardo Calderón. Indicó que se deben encontrar los culpables.
“Muy francamente este tema hay que rechazarlo, el periodista (Ricardo Calderón) ha contribuido a destapar escándalos”, señaló el ministro.
Sobre la posibilidad que el atentado se haya producido por la denuncia de actos de indisciplina en una cárcel de la base militar de Tolemaida, Pinzón recordó que el director de ese centro penitenciario ya fue retirado.
“Muy francamente este tema hay que rechazarlo, el periodista (Ricardo Calderón) ha contribuido a destapar escándalos”, señaló el ministro.
Sobre la posibilidad que el atentado se haya producido por la denuncia de actos de indisciplina en una cárcel de la base militar de Tolemaida, Pinzón recordó que el director de ese centro penitenciario ya fue retirado.