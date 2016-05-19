Mindefensa aclara cifras sobre menores en las filas de las Farc

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró este jueves que son 170 los menores que están en las filas de las Farc actualmente, pero que el primer grupo que será entregado es de 20 menores.

El jefe de la cartera de Defensa resaltó el acuerdo entre el Gobierno y las Farc para desvincular a los menores del conflicto armado, al indicar que esto "demuestra un compromiso con la paz y el fin del conflicto.

Según las cifras históricas del Ministerio de Defensa, de 57 mil desmovilizados entre 2002 y 2016 4419 eran menores de edad, de los cuales 2890 pertenecían a las Farc. Además, 9215 de los desmovilizados dijeron haber sido reclutados cuando eran menores.