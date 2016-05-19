6AM W6AM W

Actualidad

Mindefensa aclara cifras sobre menores en las filas de las Farc

El ministro Luis Carlos Villegas reiteró que son 170 los menores actualmente en la guerrilla, pero que primero serán entregados 20.

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Foto: Colprensa

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Foto: Colprensa(Thot)

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró este jueves que son 170 los menores que están en las filas de las Farc actualmente, pero que el primer grupo que será entregado es de 20 menores. 

El jefe de la cartera de Defensa resaltó el acuerdo entre el Gobierno y las Farc para desvincular a los menores del conflicto armado, al indicar que esto "demuestra un compromiso con la paz y el fin del conflicto. 

Según las cifras históricas del Ministerio de Defensa, de 57 mil desmovilizados entre 2002 y 2016 4419 eran menores de edad, de los cuales 2890 pertenecían a las Farc. Además, 9215 de los desmovilizados dijeron haber sido reclutados cuando eran menores.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad