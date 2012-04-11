Minagricultura reprocha a los bancos por no ayudar a damnificados de ola invernal( Thot )

Molesto se mostró el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, frente a la poca y casi nula ayuda que los bancos están prestando a los sectores afectados por el invierno

. El titular de la cartera del agro dijo que “la cacareada responsabilidad social de los bancos brilló por su ausencia”.









En el Congreso de la República, donde se llevó a cabo un debate de los estragos causados por el invierno, el funcionario afirmó que al Banco Agrario le tocó enfrentar prácticamente solo la responsabilidad de los préstamos a ganaderos, cafeteros y agricultores que requirieron la ayuda para salvar lo poco que les dejó la ola invernal.









“Gran parte de las ayudas a los damnificados estaban diseñadas para que toda la banca ayudara a intermediar los créditos de subsidio y de apoyo, y resulta que le dejaron el bulto al Banco Agrario. Esta entidad tuvo que movilizar el 95% de todos los créditos y ayudas y la banca privada lo hizo apenas en un 5%”, manifestó el ministro Restrepo.



