Minagricultura defiende actuación del gerente del Banco Agrario
El ministro Restrepo se refirió en La W a la reveladora conversación de Andrés Felipe Arias y Ángela Soto Trujillo, en el que sale a relucir Francisco Estupiñán.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se refirió en La W a la reveladora conversación del exministro Andrés Felipe Arias, y su exjefe de comunicaciones Ángela Soto Trujillo, en el que sale a relucir el gerente del Banco Agrario.
En mayo de 2009, Francisco Estupiñán y Andrés Felipe Arias se reunieron. Según la revista, Estupiñán “necesitaba gestionar, de la manera más expedita posible, un crédito ante el Banco Agrario. Le dijeron que, tratándose de un hombre que conservaba un importante ascendiente en el gobierno de la época, el Banco no se iba a negar a desembolsar el crédito y que el favor le representaría una importante comisión”.
Ante esto, Juan Camilo Restrepo dijo que en ese momento Estupiñán, quien era un particular, tenía el mandato profesional correcto organizando la financiación de algún proyecto, se requerían unos créditos.
Restrepo aseguró que, como es “usual en estas cosas”, Estupiñán hizo contactos con varios bancos y asesores financieros, entre ellos Andrés Felipe Arias, que tenía una oficina de asesorías y quien le dijo que no estaba interesado en ese proyecto.
“El dinero mencionado es la remuneración normal que se transa cuando hay esta clase de proyectos”, explicó el ministro de Agricultura.
Agregó que la información que tiene es la de un negocio del que hablaron dos particulares “en el que no hubo nada indebido”.
El ministro afirmó que se le hace “extraño” que tres días antes de que inicie el juicio en la Corte Suprema de Justicia contra Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, “salga a relucir un asunto viejo de hace 3 años y que no tiene nada que ver con Agro Ingreso Seguro”.
En mayo de 2009, Francisco Estupiñán y Andrés Felipe Arias se reunieron. Según la revista, Estupiñán “necesitaba gestionar, de la manera más expedita posible, un crédito ante el Banco Agrario. Le dijeron que, tratándose de un hombre que conservaba un importante ascendiente en el gobierno de la época, el Banco no se iba a negar a desembolsar el crédito y que el favor le representaría una importante comisión”.
Ante esto, Juan Camilo Restrepo dijo que en ese momento Estupiñán, quien era un particular, tenía el mandato profesional correcto organizando la financiación de algún proyecto, se requerían unos créditos.
Restrepo aseguró que, como es “usual en estas cosas”, Estupiñán hizo contactos con varios bancos y asesores financieros, entre ellos Andrés Felipe Arias, que tenía una oficina de asesorías y quien le dijo que no estaba interesado en ese proyecto.
“El dinero mencionado es la remuneración normal que se transa cuando hay esta clase de proyectos”, explicó el ministro de Agricultura.
Agregó que la información que tiene es la de un negocio del que hablaron dos particulares “en el que no hubo nada indebido”.
El ministro afirmó que se le hace “extraño” que tres días antes de que inicie el juicio en la Corte Suprema de Justicia contra Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, “salga a relucir un asunto viejo de hace 3 años y que no tiene nada que ver con Agro Ingreso Seguro”.