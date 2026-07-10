Militares venezolanos afirmaron estar en territorio de su país: Alcaldía Arauquita

Los militares venezolanos que acamparon en territorio colombiano, en la zona rural de Arauquita, afirmaron que estaban en coordenadas que según ellos sí son territorio de ese país y que por lo tanto no se moverían hasta que su Gobierno lo ordenara.



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Así lo indicó en diálogo con La W el secretario de Gobierno de Arauquita, Nelson Pérez, al explicar que pese a la información de la Cancillería colombiana sobre que los militares se estaban moviendo del sector de Bocas de Jujú, en la vereda Los Pájaros, aún no hay confirmación de que se hayan retirado en su totalidad.

El funcionario indicó que la situación fue conocida por las autoridades locales el miércoles hacia las 11:00 a.m., cuando los pobladores de la zona alertaron de la presencia de los militares desde la noche anterior, y que inmediatamente se desplazó a la zona una comisión de la Alcaldía y la Personería Municipal. (Denuncian campamento de militares venezolanos en Arauquita).

Además, fue claro en indicar que los militares sí están en territorio colombiano, pues su campamento fue ubicado en la zona sur del río Arauca, límite entre ambos países. Sin embargo, dijo que los militares aducían que el límite está más adentro del municipio, pues se habría corrido debido a la erosión del afluente.

Pérez afirmó que aún no ha recibido comunicación del Gobierno Nacional y que las tropas del Ejército sí están en la zona, pero no cerca al campamento.

Por su parte, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, indicó que el tema se ha manejado con prudencia, a través de la Cancillería y que espera que no pase de un incidente diplomático.