Mientras Avianca busca atender la mayor cantidad de pasajeros posible, Acdac pide negociar

Al completarse el día número 48 tras la decisión de cese de actividades por parte de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), Avianca, a través de su presidente Hernán Rincón, anunció que la empresa prepara más medidas de contingencia para poder atender al 90% de la demanda de pasajeros que deseen movilizarse con la aerolínea en la temporada decembrina que se acerca.

Ante este anuncio y otros pronunciamientos realizados por altos directivos de la empresa, la Acdac sigue pidiendo a Avianca que vuelva a una mesa de negociaciones para poder encontrar soluciones a la huelga. Así lo manifestó el presidente de la Acdac y promotor de la huelga, el capitán Jaime Hernández.

Sin embargo, ante la renuncia del tercer árbitro que se había seleccionado para hacer parte del Tribunal de Arbitramento el pasado 2 de octubre, el Ministerio del Trabajo espera este martes 7 de noviembre elegir nuevamente a dicho mediador por sorteo.

La cartera de Trabajo busca empezar un proceso de negociación que, aunque se convocó hace más de 20 días, no ha podido empezar por las constantes renuncias de los árbitros que ha sido nombrados.

El pasado 3 de noviembre, Ana María Rubio, vicepresidenta de Talento Humano de Avianca, expresó en los micrófonos de La W que las negociaciones con el sindicato se limitarían exclusivamente dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno.

Cabe recordar que el cese de actividades inició el pasado 20 de septiembre y no le quedan más de 12 días para finalizar, según lo estipulado por la ley colombiana.