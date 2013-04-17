Matrimonio homosexual, a la espera de una decisión en el Senado
Hunter Carter, abogado experto en uniones del mismo sexo y el senador Edgar Espíndola, debatieron en www.wradio.com.co sobre el matrimonio homosexual, que hoy (miércoles 17 de abril) tendrá un día decisivo.
El abogado Carter no descartó demandar al Congreso colombiano si no aprueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo porque se les estarían violando sus derechos.
El jurista dijo que en Colombia “hay parejas que se casan y no desean tener hijos, igual que las no quieren tener hijos pero sí se casan”, todo esto a excepción de las parejas del mismo sexo.
Indicó que la “exclusión del matrimonio no está para proteger al niño, es para perpetuar la exclusión de la comunidad Lgbti”.
Por su parte, el senador Édgar Espíndola (PIN) dijo no será modificado la estructura del artículo 42 de la Constitución que habla sobre la “familia”.
“Cuando nos posesionamos dijimos que haríamos cumplir la ley y la constitución, defenderé esto”, señaló Espíndola.
