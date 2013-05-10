Mal servicio obligará a operadores a devolver el dinero a usuarios que se quejen: MinTic
Además, el ministro Diego Molano informó que lanzarán una aplicación para que el consumidor conozca cómo es el servicio para que se pueda quejar.
“Publicaremos una regulación para que se le devuelva la plata al usuario si el servicio no es bueno”, señaló el ministro Diego Molano.
Además informó en www.wradio.com.co que lanzarán una aplicación para que el consumidor conozca cómo es el servicio para que se pueda “quejar”.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también dijo que estas regulaciones se dan porque el servicio de la telefonía móvil “no es el que los colombianos se merecen”:
Sobre la supuesta demanda de Claro a la persona que impulsó el “apagón Claro”, Molano aseguró que los “usuarios tiene todo el derecho de quejarse del mal servicio”.
Contó, además, que el Ministerio ha abierto 10 investigaciones por mal servicio, pero que la ley solo le permite interponer multas “muy bajitas”.
