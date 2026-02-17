Hable con elPrograma

Fomag explica presuntas irregularidades en pago de prima de mitad de año a profesores

Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Crist, sobre las presuntas irregularidades en los pagos realizados por concepto de la prima de mitad de año a los maestros.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

