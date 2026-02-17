Fomag explica presuntas irregularidades en pago de prima de mitad de año a profesores
Presidente del Fomag explica presuntas irregularidades en pago de prima de mitad de año a profesores
Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Crist, sobre las presuntas irregularidades en los pagos realizados por concepto de la prima de mitad de año a los maestros.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...