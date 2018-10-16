Luis Fernando Mejía es el nuevo director de Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía será el nuevo director de Fedesarrollo en remplazo de Leonardo Villar. Foto: Colprensa( Thot )

Luis Fernando Mejía será el nuevo director de Fedesarrollo en remplazo de Leonardo Villar, quien asumió como miembro principal del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mejía viene de ser director de Fogafín (Fondo de Garantías Financieras, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda) y se había posesionado el pasado 21 de agosto, es decir, deja su cargo después de menos de dos meses en él.

Además, fue director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde 2017 durante el fin del Gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, siendo uno de los pocos funcionarios que siguió su carrera desde ese Gobierno al nuevo del Presidente Iván Duque.

También fue el director de Política Macroeconómica del ministerio de Hacienda durante el anterior Gobierno.

Es economista, con maestría de la Universidad de los Andes y la Universidad de Chicago, se ha desempeñado como investigador en el Banco de la República especializado en temas de macroeconomía y economía internacional, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y profesional en Estabilidad Financiera del Banco de la República.