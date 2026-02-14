Lo que dije en la reunión no fue un llamado a la censura: Alejandro Corrales

“El llamado en ese audio es a que la ciudadanía, el sector privado y público exija que la información sea neutral”: senador Alejandro Corrales. Foto: Getty Images / GUILLERMO LEGARIA( Thot )

En diálogo con La W, el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales explicó sus declaraciones sobre la pauta y medios de comunicación en una grabación revelada por El Espectador de una reunión con empresarios de Pereira.

El congresista se sostuvo señalando que hay medios de comunicación que no han informado con neutralidad sobre el Paro Nacional y que el llamado que se hizo a los empresarios no fue a censurar.

"Dije que las personas que pautan en los medios deben pedir que informen con neutralidad", aseguró.

El congresista señaló que "no se puede mostrar la cara de una sola moneday que cuando el inconformismo se muestra de una manera violenta se debe evidenciar así”.

“Los medios internacionales no han mostrado la cantidad de terrorismo y vandalismo que hay, principalmente en Cali”, añadió.