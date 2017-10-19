Listo tercer árbitro que participará para negociar pliego de peticiones de la Acdac

Este jueves los árbitros seleccionados y confirmados que representarán tanto a Avianca como a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, lograron ponerse de acuerdo y escoger el tercer mediador que estará en el Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno para negociar y dialogar sobre lo más de 80 puntos que tiene el pliego de peticiones creado por la Acdac y por el cual el sindicato se encuentra en huelga.

El nombramiento del tercer árbitro se hizo en un acuerdo entre los dos primeros, pero en esta oportunidad se tuvo que realizar en dos pasos, debido a que en primera instancia tanto los mediadores de la empresa como el de los pilotos, el cual se escogió mediante sorteo, seleccionaron a la abogada María de la Luz Arbeláez, la cual declinó su designación por compromiso laborales adquiridos.

Ante el escenario, nuevamente árbitro de Avianca como de la Acdac, hicieron sus apuestas y en común acuerdo escogieron en esa ocasión a la abogada Elsy del Pilar Cuello Calderón, quien finalmente aceptó su designación, dando así la posibilidad a que inicie el Tribunal de Arbitramento convocado hace más de 15 días por el Ministerio del Trabajo. Se espera que en un término no mayor a ocho días dicho Tribunal este ya en funcionamiento.